Орбан після зустрічі з Трампом зробив амбітну заяву про війну в Україні

Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

У соцмережі Х угорський політик опублікував фото.

У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом

"Мирна місія 5.0. Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він її розв’яже", - заявив прем'єр Угорщини.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Західні ЗМІ писали, що після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поїде до резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок жорстко розкритикувала Орбана за його "мирні візити" до Росії і Китаю. Вона наголосила, що ці "мирні" візити Орбана не відображають позиції Європейського Союзу.

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