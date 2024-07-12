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Орбан після зустрічі з Трампом зробив амбітну заяву про війну в Україні

Орбан після зустрічі з Трампом зробив амбітну заяву про війну в Україні

Дональд Трамп і Віктор Орбан. / Фото: Associated Press

Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом. 

У соцмережі Х угорський політик опублікував фото. 

У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом

"Мирна місія 5.0. Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він її розв’яже", - заявив прем'єр Угорщини. 

Західні ЗМІ писали, що після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поїде до резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок жорстко розкритикувала Орбана за його "мирні візити" до Росії і КитаюВона наголосила, що ці "мирні" візити Орбана не відображають позиції Європейського Союзу. 

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