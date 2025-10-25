Орбан пояснив, чому Трамп може зустрітися з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан впевнений, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті відбудеться. Він вважає, що американський президент може зустрітися з кремлівським диктатором, бо не називав його воєнним злочинцем.

Про це угорський прем’єр заявив у телевізійному інтерв’ю, фрагмент якого він опублікував у суботу, 25 жовтня, у своєму акаунті на Х.

Слідом за речниками Кремля, які нещодавно заперечували зрив переговорів, Віктор Орбан запевняв, що саміт Трампа і Путіна у столиці Угорщини не скасовано, а лише перенесено.

«Просто [зустріч відбудеться] не за тиждень. Дата непевна, але що [саміт] буде — сумнівів нема. Усі знають, що росіяни домовляться з американцями», — проторікував він.

При цьому Орбан звинуватив європейських лідерів у тому, що вони називали Путіна воєнним злочинцем, що нібито ускладнює можливість їхньої участі у потенційній зустрічі.

«Європейці розуміють потребу прямих переговорів з Росією. Але як це узгодити з тим, що європейці наговорили й наробили? Якщо не думати наперед, то згодом доведеться платити», — заявив угорський лідер.

Натомість, за словами Орбана, президент США Дональд Трамп різких заяв на адресу Путіна не робив, тому може зустрітися з російським диктатором.

Нагадаємо, спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона, намагається переконати американців продовжити діалог з Кремлем. Провину за зрив переговорів щодо України посланець російського президента намагається перекласти на Європу.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.