Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву лідерів ЄС напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна, оскільки документ “диктував умови” для зустрічі, на яку Європейський Союз не був запрошений.

У дописі на платформі X Орбан зазначив, що за чотири дні до “історичного саміту” між президентами США та Росії Європейська рада вирішила опублікувати заяву від імені всіх глав держав та урядів ЄС.

“Перш ніж ліберально-мейнстрімовий хор почне своє улюблене виконання “маріонетки Путіна”, я поясню, чому не можу підтримати заяву від імені Угорщини”, — написав він.

Реклама

Орбан назвав три причини своєї позиції:

У заяві ЄС зробив спробу встановити умови для зустрічі, на яку його лідерів не запросили. Відсутність ЄС на саміті він назвав “сумною” і заявив, що давати вказівки у такій ситуації — помилка. Єдиним правильним кроком він вважає ініціювання власного саміту ЄС-Росія за прикладом переговорів США-Росія.

“Давайте дамо миру шанс!” — підсумував Орбан.

Нагадаємо, напередодні запланованої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України.

У документі йдеться, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови дотримання міжнародного права. Лідери ЄС наголосили, що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє, а переговори з Росією можливі тільки після припинення вогню або скорочення бойових дій. Єдиною країною, що відмовилася підписати документ, стала Угорщина.