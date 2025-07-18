Орбан поскаржився на проєкт бюджету ЄС, який включає гроші для України

Віктор Орбан. / © twitter.com

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Запропонований Європейською комісією новий бюджет “не має чітких стратегічних основ” і нібито “зруйнує Європейський Союз”.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

“Цей бюджет зруйнує Європейський Союз. Я вважаю, що цей бюджет не витримає навіть наступного року, Комісії доведеться або його відкликати, або Комісії доведеться крок за кроком відступати”, - висловився політик.

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Ба більше - Орбан розкритикував плани ЄС на виділення коштів Україні та заплановані зміни до сільськогосподарських субсидій.

Зауважимо, днями Єврокомісія оприлюднила проєкт бюджету ЄС, який охоплює період від 2028 до 2034 рік на суму 1,98 трильйона євро. Зокрема, окремим рядком вказано фінансування України на суму 100 млрд євро. Кошти підуть на відновлення, стійкість і європейську інтеграцію країни.

Нагадаємо, сьогодні ЄС затвердив жорсткі санкції проти Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що “вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну”.

Під нові обмеження потрапили понад сотня суден так званого «тіньового флоту», що задіяні в обході нафтового ембарго. Також передбачено зниження цінової стелі на російську нафту та нові санкції проти іноземних банків і компаній, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ.

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Зауважимо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні оголосив, що дасть вказівку словацьким представникам у ЄС підтримати 18‑й пакет санкцій проти Росії.