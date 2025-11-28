Орбан поскаржився Путіну на війну в Україні і зробив пропозицію

Віктор Орбан та Володимир Путін під час зустрічі 28 листопада / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 28 листопада у Москві поскаржився на наслідки війни в Україні для своєї держави. Орбан також запропонував провести в Угорщині мирні переговори про закінчення війни.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі угорського та російського політиків.

«Україна — це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі. Зокрема, — несучи економічні втрати, тому що економічна взаємодія блокується бойовими діями. І це вірно як щодо Європи, так і щодо нас», — сказав Орбан.

Він узявся стверджувати, що «угорці зацікавлені в мирі», а також запропонував провести в його країні переговори про закінчення війни в Україні.

«Ми сподіваємося, що нещодавно опубліковані мирні ініціативи зрештою приведуть до цього миру. Угорщина готова забезпечити майданчик для цих переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу», — сказав прем’єр.

Зауважимо, що Путін заявив про свою готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і не проти зробили це у столиці Угорщини — Будапешті. Російський диктатор подякував Орбану за готовність надати сприяння та високо оцінив його «збалансовану позицію» щодо України.