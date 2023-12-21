Орбан пожалівся, що у разі приєднання України до ЄС, Угорщина залишиться без фінансової допомоги

Угорський премʼєр вигадав нову причину, щоб не приймати Україну до Євросоюзу.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що приєднання після України до Євросоюзу вся фінансова допомога, яка йде на центральну Європу, в тому числі й на Угорщину, буде направлена Україні.

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Про це він заявив під час інтервʼю на телеканалі TV2, його слова наводить видання Index.

Він заявив, що раніше жодна з країн не приєднувалась до Євросоюзу у стані війни.

Крім того, Орбан заявив, що поки не відомо, чи зможе Україна приєднатись до ЄС з усіма територіями, оскільки частина з них наразі перебуває під контролем Росії.

Варто відзначити, що наразі такий варіант наразі не ніким не розглядається.

"Безсумнівним є те, що якби ми прийняли Україну, то вся допомога, яку надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, була б передана їм", – бідкався угорський прем’єр-міністр, не наводячи жодних пояснень, звідки у нього такі дані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до НАТО призведе до Третьої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що у новому санкційному пакеті ЄС немає "Росатому", експерт пояснив, як це може бути пов'язано з Угорщиною.

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