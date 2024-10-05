Орбан пригрозив Європейському Союзу: що розлютило політика

Прем'єр не погоджується з політикою ЄС щодо мігрантів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пригрозив Європейському Союзу. Причиною стало питання біженців та міграційна суперечка.

На сторінці політика в мережі Х з'явилося повідомлення.

Угорський прем'єр пригрозив Брюсселю відправити мігрантів, якщо Євросоюз не припинить "переслідувати" країну за обмежувальну політику надання притулку.

"Бюрократи в Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення. Якщо вони продовжуватимуть нас переслідувати, використовуючи закон про нелегальних мігрантів, ми перевеземо мігрантів від угорського кордону до головної площі Брюсселя (відповідно до правил, викладених у їхньому невдалому міграційному пакті)", - написав політика.

Він зазначив, що Євросоюз "застелив своє ліжко", а зараз має "у нього лягти".

Нагадаємо, Die Weltwoche повідомило, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

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