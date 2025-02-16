Орбан припустив, за який час може завершитися війна Росії проти України

Скандальний політик вважає, що Трамп може дуже швидко припинити війну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву про завершення війни Росії проти України. На його думку, це може статися раніше, ніж за пів року.

Про це Орбан сказав пропагандисту Такеру Карлсону.

Карлсон запитав Орбана про те, чи вважає він реальним остаточне вирішення питання щодо російсько-українського конфлікту впродовж 6 місяців.

"Так, безперечно. Навіть раніше. Серйозні хлопці (ймовірно, мова про Дональда Трампа – ред.). Сильні чоловіки творять мир, слабкі – війну. Все дуже просто. Зараз у нас є сильні лідери", – висловився Орбан.

Раніше Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни.

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