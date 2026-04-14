Орбан програв вибори: у Трампа відреагували

Венс, Трамп і Рубіо. / © Associated Press

Адміністрація Білого дому підтримувала на парламентських виборах в Угорщині прем’єра Віктора Орбана тому, що він виступав проти «європейської бюрократії» на захист інтересів США.

Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

«Коли європейський бюрократ атакував американську компанію, іноді єдиним голосом на захист американських інтересів був Віктор Орбан», — заявив він.

Венс висловив співчуття, бо Орбан програв вибори. Посадовець назвав угорського політика «чудовим хлопцем», який за 16 років «фундаментально змінив» країну. Водночас, каже віцепрезидент, Штати працюватимуть і з майбутнім прем’єром Петером Мадьяром.

Коментуючи поїздку до Угорщини на підтримку Орбана, Венс сказав, що це був «правильний вчинок», бо США хотіли підтримати «людину, яка довго стояла поруч з нами (Америкою — Ред)».

«Ми поїхали до Угорщини не тому, що очікували легкої перемоги Віктора Орбана на виборах; ми поїхали, тому що вважали це правильним рішенням», — заявив він.

Візит Венса до Орбана в Угорщину

Джей ді Венс перед виборами прибув з офіційним візитом до Угорщини. Під час візиту він не лише вихваляв і відкрито підтримав Орбана у політичній гонитві, а й зробив чимало заяв на адресу України. Зокрема, він заговорив про території натякаючи на поступки Києва. Венс заявив, мовляв, вважає недоцільними «торги» між Україною і Росією за «кілька квадратних кілометрів».

Крім того, він віцепрезидент США висунув серйозне звинувачення Україні, заявивши, нібито в українських спецслужбах «є елементи», які «намагаються вплинути на перебіг американських виборів, на угорські вибори». Мовляв, «це їхня звичайна практика».

Поразка Орбана на виборах - останні новини

Аналітики ISW наголошують, що у Кремлі приховують паніку через крах Віктора Орбана, попри те, що «фюрер» РФ Володимир Путін особисто підтримав угорського прем’єра на виборах. Агресорка Росія втрачає ключового європейського союзника.

Політолог Володимир Фесенко каже, що політику в Угорщині буде визначати не лише Петер Мадяр, який отримав перемогу на виборах. Адже це не президентська республіка, це парламентська республіка. Фесенко наголосив, що поразка Віктора Орбана - це важливий сигнал і для Європи, і для України.