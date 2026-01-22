ТСН у соціальних мережах

Політика
775
1 хв

Орбан прокоментував натяк Зеленського про заслужений потиличник

Угорський лідер вкотре наголосив, що не буде підтримувати «воєнні зусилля» України.

Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що «кожен отримає, що заслужив», після того, як український президент Володимир Зеленський натякнув, що цей політик заслуговує потиличника.

Про це він написав у соцмережі Х.

Орбан цинічно заявив, що український президент «уже четвертий рік не може або не хоче довести війну до кінця», не згадавши, що покласти край російській агресії в Україні може лише господар Кремля Володимир Путін, якого угорський прем’єр відвідував у Москві.

Угорський лідер вкотре наголосив, що не буде підтримувати «воєнні зусилля» України, але, попри всі «образи» в його бік, Угорщина не припинятиме постачання електроенергії та палива і підтримуватиме українських біженців.

«Все інше визначить саме життя, і кожен отримає те, що заслужив», — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі різко розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана.

«Кожен Віктор, який живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі москви», — сказав він.

775
