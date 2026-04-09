Орбан прокоментував зв'язки з Кремлем і апелював до США

Віктор Орбан і Джей ді Венс. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкидає усі звинувачення на близькість до агресорки Росії.

Про це він заявив на мітингу, повідомляє The Guardian.

Під час свого виступу він заявив, мовляв, «це не росіяни, а віцепрезидент США (Джей ді Венс — Ред.) відвідав Угорщину», щоб підтримати його.

Окрім того, Орбан наполягає, що Будапешт залишається частиною Заходу. Втім, країні «шкодить те, що, як ми бачимо, відбувається із Західною Європою».

«Нам боляче, що німецькі християнські демократи, ХСС, стали лівою партією до такої міри, що співпрацювати з ними стало неможливо. Сьогодні нашою найсильнішою опорою для західного світу є не наші сестринські партії в Німеччині, а республіканці в США, з якими ми співпрацюємо», — стверджував він.

Нагадаємо, Politico оприлюднило план зближення Угорщини та РФ. Видання отримало доступ до документів російського уряду, які підтверджують масштабну економічну та політичну інтеграцію Будапешта та Москви.

З оприлюднених документів стало відомо, що Будапешт погодився змінити «негативну тенденцію» у торгівлі, що виникла через санкції ЄС. Окрім нафти та газу, угода передбачає ще й залучення російських викладачів для посилення вивчення російської мови в Угорщині, а також програми обміну для аспірантів та спортсменів.

Зауважимо, американський віцепрезидент Джей ді Венс прибув до Будапешта для участі в агітації за прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Український президент Володимир Зеленський назвав цю поїздку «некорисною».