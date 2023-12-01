Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні

Угорський прем'єр Віктор Орбан повторив російські наративи, що ЄС має підтримувати Україну не у війні, а в прагненнях до миру. Він заявив, що не схвалить початок переговорів про євроінтеграцію. України.

Угорщина пропонує Євросоюзу відкласти питання членства України на 5−10 років, а натомість укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Про це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, пише угорське видання Index.

"Угорщина не накладає вето. Немає вето, Угорщина блокуватиме рішення", – заявив Орбан.

Натомість він пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14-15 грудня.

За словами Орбана, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини". Він також вважає, що в блоці немає єдиної думки щодо цього, тому тему навіть не варто ставити на порядок денний. Орбан вважає, що "заздалегідь зрозуміло", що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

Замість переговорів про членство угорський премʼєр пропонує укласти з Україною угоду про стратегічне партнерство на 5−10 років, а "коли ми побачимо, що можемо співпрацювати", повернутися до питання переговорів.

"Ми дали Україні багато грошей, через це європейські економіки перебувають у поганому стані. ЄС відправляє гроші вагонами в Україну, щоб українська армія перемогла на передовій. Але вона не виграє, і я не впевнений, що якщо ми відправимо більше грошей, вона виграє. Витрачаймо гроші не на війну, а на мир та припинення вогню. Друге питання: якщо ми хочемо давати гроші, звідки ми їх даємо? З бюджету ЄС чи окремого фонду, який буде створено міжурядовою угодою? Я підтримую останнє", – сказав Орбан.

Нагадаємо, 17 жовтня у Пекіні Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄС.

На зустрічі з диктатором Путіним Орбан використав термін "військова операція" — так само, як це роблять росіяни.

Згодом скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росію, а рішення підтримати Україну після повномасштабного вторгнення РФ він назвав "стратегічно помилковим".

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