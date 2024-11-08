Орбан зробив несподівану заяву щодо боротьби України проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність допомогти Україні, але підкреслив, що не даватиме порад щодо ведення війни з Росією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніколи не казав українцям, що робити у контексті війни з Росією, але готовий "по-сусідськи" допомогти.

Про це він сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті.

Орбан зазначив, що Україна – суверенна країна і те, що Україна робить, належить виключно українцям.

"Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", – сказав він.

За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

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"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці", – розповів Орбан.

За його словами, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів сторони, що воюють.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їхня країна, їхнє майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – зазначив Орбан.

Нагадаємо, раніше прихильник путінського режиму, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито План перемоги президента України Володимира Зеленського передбачає розширення війни.

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