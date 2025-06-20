Антиукраїнська кампанія Орбана спрямована на політичного опонента напередодні виборів в Угорщині / © Associated Press

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Напередодні національних виборів в Угорщині, що мають відбутися навесні 2026 року, а також на тлі падіння рейтингу правлячої партії, прем’єр-міністр Віктор Орбан розгортає масштабну антиукраїнську кампанію. Він сподівається таким чином схилити виборців на свій бік та дискредитувати головного політичного суперника.

Це передає ABC News.

На відміну від більшості країн ЄС, які підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, уряд Орбана зайняв іншу позицію: відмова від передачі зброї Україні, вимоги щодо скасування санкцій проти Росії та конфронтаційна риторика щодо Києва і союзників з ЄС.

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На тлі зниження рейтингу партії «Фідес» і зростання популярності нової опозиційної сили Орбан посилив свою риторику, подаючи вибори як вибір між війною та миром. Він навіть звинуватив головного опонента — Петера Мадяра — у «державній зраді» та співпраці з Києвом із метою повалення уряду.

«Не варто мати ілюзій: Брюссель і Україна разом будують маріонетковий уряд в Угорщині. Вони хочуть змінити нашу політику щодо України після виборів, або навіть раніше», — сказав Орбан.

Ключовим елементом його заяв стала критика можливого вступу України до ЄС. Якщо раніше Орбан підтримував цю ідею, то зараз стверджує, що це принесе Угорщині злочинність, дешеву робочу силу та низькоякісну сільгосппродукцію, підриваючи національну економіку і суверенітет.

Пропаганда Орбана також поширює фейкові заяви про те, що Україна та ЄС хочуть відправити угорських солдатів на війну. У соцмережах прем’єра з’явилося відео з анімаційними сценами боїв, пораненими та трунами під угорськими прапорами, супроводжене словами:

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«Ми не хочемо, щоб наші діти, як частина угорської армії, їхали на український фронт і поверталися в трунах», — сказав Орбан.

Антиукраїнська риторика в Угорщині: Орбан атакує опонентів і Київ

Головною мішенню став Петер Мадяр — колишній член «Фідес» та колишній чоловік міністра юстиції. Його нова партія «Тіса» швидко набирає рейтинг, і експерти вважають, що Орбан готує ґрунт для дискредитації або навіть виключення Мадяра з політичного процесу.

Уряд Угорщини звинуватив Мадяра та його партію у «проукраїнських» поглядах та підтримці вступу України до ЄС. Зокрема, стверджується, що один з членів «Тіса», колишній начальник Генштабу, нібито має «тісні зв’язки з українською розвідкою». Жодних доказів не було надано.

«Це обурливо і дратує до глибини душі, коли патріота, який з дитинства готувався до служби і присягнув на вірність країні, звинувачують у зраді ті, хто самі готові продати свою державу», — відповів Мадяр.

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У березні 2025-го уряд запустив масовану комунікаційну кампанію з білбордами, телерекламою та онлайн-постами. На них президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зображені як змовники, які нібито хочуть знищити Угорщину. Наприклад, на одному з плакатів написано: «Вони втягнуть Україну до ЄС — а платити будемо ми! Голосуй проти!»

Українська сторона реагує стримано. У нещодавньому інтерв’ю для угорського видання Válasz Online Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан використовує війну в Україні для власних політичних цілей.

«Це — нечесно», — сказав Зеленський.

Також Зеленський висловив обурення через використання свого зображення у передвиборчій кампанії Орбана, назвавши це неетичним.

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МЗС України також засудило дії Будапешта.

«Риторика угорського уряду, яка демонізує Україну і президента Зеленського, вийшла з-під контролю. Вони мовчать, коли потрібні принципові дії, і звинувачують безпідставно, коли потрібна дипломатія», — зазначив речник МЗС України Георгій Тихий.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС на запланованому на 2025 рік референдумі.

Також Орбан опублікував фото бюлетеня з відміткою «проти», стверджуючи, що членство України загрожує угорській економіці.

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