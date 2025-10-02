Орбан розкритикував Туска: Польща у відповідь жорстко поставила прем'єра Угорщини на місце

Дональд Туск і Віктор Орбан. / © Associated Press

Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив польського колегу Дональда Туска у "небезпечній грі" з безпекою Європи. Варшава різко відреагувала на критику з Будапешта.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє Euractiv.

Він наголосив, що Угорщина продовжує купувати російську нафту, фінансуючи війну.

"Шановний пане прем’єр-міністре, будь ласка, припиніть це робити – без грошей росіяни не зможуть продовжувати війну", - наголосив польський політик.

З його слів, у Європі, крім Орбана, продовжує значною мірою покладатися на російське паливо ще й прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його уряд якого також виступає проти продовження санкцій ЄС.

Заява Орбана на адресу Туска

Дональд Туск під час виступу на Варшавському форумі безпеки заявив, що війна в Україні - це також "наша війна". Орбану така заява не сподобалася. Він звинуватив прем’єра Польщі у ризикуванні життями мільйонів європейців та заявив, мовляв, "ви можете думати, що воюєте з Росією, але Угорщина — ні”.

"Шановний Дональде Туск, ви можете думати, що перебуваєте у стані війни з Росією, але Угорщина - ні. Так само, як і Європейський Союз. Ви граєте в небезпечну гру з життями і безпекою мільйонів європейців. Це дуже погано!" – написав Орбан у Мережі Х.

Нагадаємо, на Варшавському безпековому форумі Дональд Туск стривожив заявою про загрозу для майбутнього країн Заходу. З його слів, лише спільні дії Заходу здатні зупинити Російську Федерацію та упередити глобальні наслідки для майбутніх поколінь. Перемога Кремля, каже польський прем’єр, матиме глобальні наслідки, які “торкнуться не лише нашого покоління, а й наступних”.