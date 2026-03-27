Орбан розлютився на Латвію: що не сподобалось скандальному прем'єру

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з докорами до колеги з Латвії Евіки Сіліні. Йому не сподобалося, що прем’єрка у ситуації з блокуванням 90 млрд євро для України підтримала Київ, а не Будапешт.

Про це йдеться у заяві Орбана, яку він опублікував у Мережі Х.

Зауважимо, угорський прем’єр відповідав на допис Сіліні, в якому вона наголосила на тому, що під час Європейської ради торік у грудні Будапешт підтримав позику, а тому потрібно виконувати зобов’язання.

Втім, очільник уряду Угорщини каже, що його країна начебто діє у межах тієї угоди з ЄС. Натомість звинуватив Київ у тому, що він «незаконно змінив узгоджені умови від грудня 2025-го».

«Ми погодилися на цю домовленість, бо на той час Україна все ще виконувала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з Євросоюзом і не блокувала постачання нафти з Росії до Угорщини», — заявив написав Орбан.

Також він зухвало порадив Сіліні не «нападати на нього», а натомість «стукати в двері президента Зеленського, закликаючи його відновити законні умови і зняти нафтову блокаду з Угорщини».

«Нам, угорцям, важко зрозуміти, чому Латвія, наш союзник в НАТО і партнер в Європейському Союзі, стоїть не на боці Угорщини, а на боці України, яка порушує свої зобов’язання», — дорікнув Орбан.

Водночас позицію Будапешта він назвав «юридично обґрунтованою, морально правильною і політично розумною».

Ситуація навколо Орбана і Угорщини

ЄС може «прикрити» фінансування Угорщини, якщо Орбан далі залишиться при владі. Блокування важливого кредитного пакету для України на суму 90 млрд євро може обернутися для Будапешта не лише політичною ізоляцією, а й катастрофічними фінансовими втратами.

Німецький депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії Моріц Кернер «розніс» політику Орбана. Він заявив, за часів його прем’єрства Угорщина стала однією з найбідніших і найкорумпованіших у Євросоюзі. Кернер заявив, що угорський політик «обікрав своє населення й збагатив свою родину та друзів».

Водночас президент США Дональд Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами. Він назвав угорського прем’єра «сильним лідером», який «захищає свої кордони, культуру, суверенітет та цінності», а також побажавши йому перемоги «з великим відривом».

