Орбан шокував причиною, чому Угорщина не хоче бути в одному союзі з Україною

Віктор Орбан.

Громадяни Угорщини нібито не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Натомість доля українців - це бути поряд з Росією.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час ефіру на Kossuth Radio, повідомила “ЄП”.

Він висловися про те, що, мовляв, "угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями". Зі слів Орбана, він особисто з цим погоджується.

"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?", - наголосив він.

Прем’єр каже, що доля угорців значно легша, ніж в українців. Нібито Угорщина та її народ співчувають сусідам, які “героїчно борються”. Однак, наголосив Орбан, “ми не хочемо з ними спільної долі". Адже, зі слів угорського політика, українці живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Орбан наголосив, що хоче позбавити Будапешт від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", - додав він.

Нагадаємо, під час саміту Європейської політичної спільноти Орбан назвав справжню небезпеку для ЄС. З його слів, це загроза економічної стагнації та втрата конкурентоспроможності. Натомість, наголосив він, Європа “сильніша за Росію”.

Також раніше угорський прем’єр зробив несподівану заяву про слабкість Росії. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.