Орбан сьогодні відвідає Київ та поспілкується з Зеленським - ЗМІ

Два джерела в Будапешті повідомили, що очікується, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Очікується, що президент Угорщини Віктор Орбан прибуде до Києва у вівторок, згідно з трьома джерелами, обізнаними з планами, у рамках несподіваного візиту для одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той момент, коли Угорщина перейме головувати в ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Два джерела в Будапешті повідомили, що очікується, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, під час першої поїздки прем’єр-міністра Угорщини до сусідньої України з початку повномасштабного вторгнення понад два роки тому.

Помічник Зеленського Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило ці плани. «Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину», — сказало джерело.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн.

«Передумовою зустрічі було розв'язання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», – сказало джерело в Будапешті, яке знає про підготовку візиту.

"Попри те, що питання прав на національність було одним із найголосніших скарг Будапешта щодо України, скептики щодо Орбана звинуватили його у використанні цього питання як димової завіси для просування російських тез щодо конфлікту", - пише видання.

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На відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України та натомість закликала до припинення вогню. Після перемоги на парламентських виборах у 2022 році Орбан включив Зеленського до списку «опонентів», які нібито змовилися проти нього та підтримали опозицію.

Тим часом Будапешт підтримує контакти з Москвою, а міністр закордонних справ Орбана Петер Сійярто здійснив щонайменше п’ять поїздок до Росії з початку війни, останній раз відвідав економічний форум у Санкт-Петербурзі минулого місяця.

У понеділок Угорщина перейняла ротаційне головування в ЄС до кінця року, на розчарування багатьох інших європейських політиків, враховуючи часті зіткнення країни з Брюсселем щодо внутрішніх питань верховенства права та зовнішньої політики.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина заявила про права на усе Закарпаття та вимагає визнати його "традиційно угорським".

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю.

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