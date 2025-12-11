ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Орбан став на бік Трампа та оголосив про “занепад Європи”

Прем’єр розхвалив американську стратегію нацбезпеки, назвавши її «найважливішим та найцікавішим документом останніх років».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан і Дональд Трамп.

Віктор Орбан і Дональд Трамп. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою повну підтримку США, які протягом останніх днів нещадно критикують ЄС.

Про це угорський прем’єр написав у своєму дописі у Мережі Х.

З його слів, нова стратегія національної безпеки США є «найважливішим і найцікавішим документом останніх років». Адже, наголосив Орбан, про Брюссель «говориться тим самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас».

«Що посієш, те й пожнеш. Американці також бачать, що Європа зайшла до тривалого економічного глухого кута. Слабкий союзник не може захистити себе і на нього не можна покладатися в міжнародних справах. Вони також бачать цивілізаційну кризу Європи. Вони бачать, що європейські цивілізаційні цінності, демократія та вільний ринок перебувають під загрозою», — висловився він.

Орбан також заявив, що позиція Штатів полягає в тому, що «європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з Росією, що було помилкою».

«Підсумовуючи: Америка має чітке розуміння занепаду Європи. Вони бачать занепад цивілізаційних масштабів, з яким ми в Угорщині боремося вже 15 років. Нарешті, ми боремося з цим не самостійно», — додав очільник угорського уряду.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп дав грандіозне інтерв’ю виданню Politico. Зокрема, у розмові він розніс Європу та звинуватив у слабкості та нездатність припинити війну між Росією та Україною. З його слів, європейські столиці передусім зосереджені на «політичній коректності, і це робить їх слабкими».

Окрім того, днями США оновили стратегію нацбезпеки. У документі ключовими пріоритетами стали «дружба з РФ» та верховенство інтересів Америки. Також зазначається, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie