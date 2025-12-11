Орбан став на бік Трампа та оголосив про “занепад Європи”

Віктор Орбан і Дональд Трамп. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою повну підтримку США, які протягом останніх днів нещадно критикують ЄС.

Про це угорський прем’єр написав у своєму дописі у Мережі Х.

З його слів, нова стратегія національної безпеки США є «найважливішим і найцікавішим документом останніх років». Адже, наголосив Орбан, про Брюссель «говориться тим самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас».

«Що посієш, те й пожнеш. Американці також бачать, що Європа зайшла до тривалого економічного глухого кута. Слабкий союзник не може захистити себе і на нього не можна покладатися в міжнародних справах. Вони також бачать цивілізаційну кризу Європи. Вони бачать, що європейські цивілізаційні цінності, демократія та вільний ринок перебувають під загрозою», — висловився він.

Орбан також заявив, що позиція Штатів полягає в тому, що «європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з Росією, що було помилкою».

«Підсумовуючи: Америка має чітке розуміння занепаду Європи. Вони бачать занепад цивілізаційних масштабів, з яким ми в Угорщині боремося вже 15 років. Нарешті, ми боремося з цим не самостійно», — додав очільник угорського уряду.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп дав грандіозне інтерв’ю виданню Politico. Зокрема, у розмові він розніс Європу та звинуватив у слабкості та нездатність припинити війну між Росією та Україною. З його слів, європейські столиці передусім зосереджені на «політичній коректності, і це робить їх слабкими».

Окрім того, днями США оновили стратегію нацбезпеки. У документі ключовими пріоритетами стали «дружба з РФ» та верховенство інтересів Америки. Також зазначається, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.