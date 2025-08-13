ТСН у соціальних мережах

Орбан цинічно висловився про війну в Україні напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Угорський прем’єр дуже добре відомий своєю проросійською позицією.

Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно висловився про те, що нібито Росія виграла війну в Україні.

Про це угорський політик заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу Patriot”, повідомляє Reuters.

“Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну”, - нахабно сказав сказав він.

З його слів, нібито зараз питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.

Разом з тим очільник уряду Угорщини занепокоєний тим, що Європа може бути виключена з переговорного процесу, коли американський та російський лідери “збираються обговорити долю України”.

“Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню”, - наголосив Орбан.

Нагадаємо, напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Угорщина стала єдиною країною з ЄС, яка вирішила не ставати на бік України. Натомість у Європі та в Києві побоюються, що під час зустрічі на Алясці Трамп і Путін можуть домовитися на умовах, які будуть невигідні Україні.

Згодом Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС. З його слів, нібито цей документ “диктував умови” для зустрічі, на яку Європейський Союз не був запрошений.

