Орбан у Москві зробив низку заяв: що сказав угорський прем'єр після зустрічі з Путіним

Віктор Орбан, перебуваючи з візитом у Москві, провів переговори з диктатором Путіним, після яких зробив низку заяв щодо ситуації в Україні та позиції Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 5 липня заявив про намір продовжувати зусилля щодо "врегулювання конфлікту" в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Примітно, що угорський прем'єр-міністр послідовно уникав використання слова "війна", натомість вживаючи термін "конфлікт", що відповідає риториці російської влади.

За словами Орбана, Європі насамперед потрібен мир, і це є найважливішим завданням для континенту. Він підкреслив, що Угорщина вважає своїм головним обов'язком під час головування в Раді ЄС забезпечення миру в Європі.

Угорський прем'єр повідомив, що обговорював з Путіним способи досягнення миру в Україні, намагаючись з'ясувати "найкоротший шлях до припинення конфлікту". Водночас Орбан визнав, що позиції влади Росії та Києва "дуже далекі одна від одної", тож "необхідно зробити багато для наближення миру".

"Найважливіший крок ми зробили: встановили контакт, я буду працювати і далі в цьому напрямку", - заявив Орбан, додавши, що після візитів до Києва і Москви він продовжить свої зусилля щодо "врегулювання українського конфлікту".

Нагадаємо, візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року викликав хвилю критики та занепокоєння серед європейських лідерів та політиків. У ЄС одноголосно заявили, що позиція Орбана була лише його позицією, а не представництвом всього Євросоюзу. Лідери ЄС відхрестилися від так званої "мирної місії" Орбана і назвали поїздку угорського прем'єра до Путіна ганебною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ОРБАН зібрався після Києва до ПУТІНА! Керівники ЄС ОБУРЕНІ".

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