Орбан уже не блокує, але гроші від ЄС під питанням: що тепер вимагають від України

Європейський союз / © Associated Press

Україна може зіткнутися з жорсткішими умовами для отримання частини фінансової допомоги від Євросоюзу. Йдеться про 8,4 млрд євро макрофінансової підтримки, яку Київ очікує цього року в межах великого пакета допомоги.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Європейська комісія обговорює можливість прив’язати виплати Україні до змін у податковій системі. За даними джерел, нові вимоги можуть стосуватися пільгового режиму оподаткування, яким нині користується частина українських компаній.

Йдеться про спрощену систему, яка дозволяє окремим підприємцям і бізнесам сплачувати 5% від виторгу. Донори України та Міністерство фінансів вважають, що така модель зменшує надходження до бюджету, спотворює конкуренцію та підтримує значну частину тіньової економіки.

За оцінкою Мінфіну, зміни можуть додати до бюджету понад 40 млрд грн на рік. Обговорюваний варіант передбачає запровадження 20% ПДВ для компаній на пільговій системі, якщо їхній річний дохід перевищує 4 млн грн.

У Єврокомісії заявляють, що працюють над завершенням меморандуму про взаєморозуміння, який визначатиме умови фінансування України. Деталей там не розкривають, але наголошують, що ЄС координує свою програму реформ із Міжнародним валютним фондом.

За словами представника Єврокомісії, мета полягає в тому, щоб якнайшвидше завершити переговори з «амбіційною програмою реформ», яка має зміцнити економіку України та прискорити її інтеграцію до ЄС.

Окремо Україна веде переговори з МВФ, який також наполягає на податкових змінах. Йдеться, зокрема, про вимоги щодо ПДВ для самозайнятих підприємців та оподаткування частини іноземних посилок. Київ уже пропустив березневий дедлайн для внесення відповідних змін і тепер має час до червня, коли заплановано наступний перегляд програми МВФ.

Наступний транш МВФ обсягом близько 700 млн доларів наразі залишається під питанням. Українські чиновники, за даними джерел, намагалися домовитися про відтермінування окремих податкових вимог приблизно на рік.

Водночас реалізація таких рішень може бути політично складною. Податкові зміни є непопулярними, а раніше Верховна Рада вже відмовилася підтримати частину вимог МВФ. Це посилило напруження між парламентом, урядом і Офісом президента.

Кредит ЄС для України: що передувало

Раніше Євросоюз розблокував для України великий пакет кредитної підтримки на 90 млрд євро, розрахований на 2026–2027 роки. До цього його тривалий час блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна чекає на перший платіж уже у травні-червні. За його словами, ці кошти мають піти на купівлю та виробництво зброї, соціальні виплати й підготовку енергетики до зими.

«Розблоковано європейський пакет підтримки для України — це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом», — наголошував Зеленський.

Втім, навіть після політичного розблокування допомоги частина виплат може залежати від того, чи погодиться Україна на податкові зміни, яких вимагають міжнародні партнери.

