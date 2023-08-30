Орбан в обхід НАТО та України запропонував угоду з Путіним: різка реакція МЗС

Україна не торгує територіями та суверенітетом, наголошують у міністерстві.

Українське МЗС відреагували на скандальну заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що Києву варто домовитися із Кремлем, але про НАТО Україні варто забути.

Позицію міністерства висловив спікер Олег Ніколенко.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", - зауважує представник МЗС.

Ніколенко наголосив, що Україна не торгує своїм суверенітетом. Не зробить цього і світ.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - додав він.

Скандальна заява Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував укласти угоду із російським диктатором Володимиром Путіним без повернення Криму та членства в НАТО.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", - сказав Орбан.

Також він заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у війні.. Для цього головне кількісний ресурс. В агресорки Росії він явно більший, наголошує Орбан, ніж той, що має Україна.

"Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови", - заявив угорський прем'єр.

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