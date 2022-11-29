Орбан веде гру з ЄС і використовує в ній Україну - Кулеба

Дипломат наголосив, що в українців немає неприязні до громадян Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде гру з Європейським сюзом. Щобільше - у ній використовує Україну як заручницю.

Таку думку очільник МЗС висловив в інтерв'ю для Politico.

Кулеба сказав, що Орбан "веде свою власну гру з Європейським Союзом і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин".

Кулеба також звернувся до угорців. Дипломат наголосив, що в українців немає неприязні до громадян Угорщини. За його словами, "ми були друзями, залишаємось друзями і будемо друзями".

"Що б ви не читали у своїх офіційних ЗМІ, жодної неприязні до угорців українці не мають. Але нам потрібно виграти цю війну, і на користь Угорщини перемога України", сказав Кулеба.

Витівка Орбана з шарфом

Угорський прем'єр прийшов на товариський футбольний матч Угорщина-Греція з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини". До її складу увійшли території України та Румунії.

Згодом через це посла Угорщини викликали до МЗС України. Вчинок Орбана в дипустанов назвали неприйнятною.

Згодом угорський прем'єр написав, мовляв, футбол - то не політика. "Не треба бачити те, чого немає", - заявив він.

У МЗС Австрії висміяли друга Путіна та зауважили, що такої країни, яку він окреслив, не існує вже 100 років.

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