Орбан відповів, чи прагне він розпаду України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в його державі не прагнуть розпаду України. Для неї хочуть майбутнього.

Про це пише Index.

Зокрема, Орбан сказав кілька слів про війну. Він пояснив, які цілі сторін, що беруть участь у конфлікті:

Росія хоче зупинити піднесення Заходу

Мета України — продовжувати отримувати фінансову допомогу та уникнути економічного колапсу

Мета ЄС — підтримувати війну, тим самим борючись за позицію великої держави

Мета США — досягти угоди та підпорядкувати Європейський Союз Америці економічно.

За словами Віктора Орбана, ЄС поводиться як «кульгава качка» під час війни й повинен вести переговори не зі Сполученими Штатами, а з Росією. І саме про заходи безпеки.

«Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить», — наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що продовження війни — це програшна стратегія.

Раніше Орбан виступив із цинічною заявою про «три зони України».

За словами політика, після завершення війни Україна може бути «поділена» на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

«Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі „елегантно“ розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точяться лише про те, скільки регіонів вона має включати», — цинічно сказав він.