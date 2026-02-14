Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре пообіцяв блокувати вступ України в Євросоюз після критики від президента Володимира Зеленського. Український лідер раніше дорікнув угорському прем’єру за те, що він відрощує свій живіт замість того, щоб нарощувати армію.

Свою відповідь українському президенту Орбан опублікував на платформі Х.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини, який на парламентських виборах у квітні цього року буде намагатися зберегти свою посаду, назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до Європейського Союзу».

«Вона дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію», — написав він.

При цьому Орбан вкотре нахабно заявив, що дбає про «майбутнє Угорщини» і саме тому Україна «не може стати членом Європейського Союзу».

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що українці тримають європейський фронт, а тим часом «один Віктор [тобто прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан] може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта».

Раніше Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, що Угорщина заблокує вступ України до ЄС на 100 років.

У відповідь очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відповів, що плани угорського прем’єра приречені на провал, оскільки «господар Орбана» у Москві не протягне ще 100 років.

Нагадаємо, нещодавно на передвиборчому мітингу прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито вимагає від Євросоюзу позбавити його країну дешевих російських енергоносіїв, що призведе до зростання вартості комунальних послуг для угорців. У цьому контексті Орбан назвав Україну «ворогом Угорщини».