Орбан вважає, що Захід почав "холодну війну", а Угорщині слід підтримувати відносини з його опонентами

Прем’єр Угорщини вважає, що його держава має бути посередницею між Заходом і Сходом та не брати участь у новій "холодній війні".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито зробила виразною війна РФ проти України, Захід почав нову "холодну війну". На думку політика, Угорщина у цій війні має стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль регіонального лідера.

Про це Орбан сказав у своїй промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана, тези якої опублікував політичний радник прем’єра Балаш Орбан у статті для Mandiner.

"Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі", – йдеться у матеріалі.

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Орбан вважає, що неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле. Тож у результаті цього у США з'являються нові суперники. Частково це відбувається через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Щодо причин кризи неоліберального порядку, угорський прем’єр навів приклад міграційної кризи, Brexit, перемоги Дональда Трампа на виборах президента США та пандемію коронавірусу.

"Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни 2022 року, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки", – йдеться у статті радника Орбана.

Він також передав думку прем’єра Угорщини про те, що Захід на чолі зі США у відповідь розпочав нову "холодну війну", тобто блокове протистояння між Заходом і його суперниками.

В уявленні Орбана, новий світовий порядок – це система ієрархічних мереж, у якій всі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. Політик переконаний, що це особливо погано для Угорщини, у якої негативний історичний досвід перебування у блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяльного розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – переконаний Орбан.

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На його думку, такою стратегією має бути посередництво між Заходом і Сходом та неучасть у новій "холодній війні".

Це означає, що Угорщина (у межах системи ієрархічних мереж) повинна бути у хороших стосунках із державами-конкурентами Заходу, де домінують США – оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Орбан зробив скандальну заяву про те, що війна Росії проти України триватиме до того часу, допоки США допомагатимуть Києву. Угорський прем’єр виступає за переговори України з державою-агресоркою.

Заяву Орбана розкритикували в українському МЗС і порадили політику "використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України".

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