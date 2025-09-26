Орбан вигадав нову причину, чому Угорщина не може відмовитися від російських енергоносіїв

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Угорщина нібито не може відмовитися від російських енергоносіїв. Крім того, щодо цього питання немає змістовної дискусії.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо, повідомляє Index.

За його словами, транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив.

Реклама

Орбан заявив, що місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку. В ньому йдеться про те, що якщо Будапешт відмовиться від російських енергоносіїв, то ВВП країни впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.

З його слів, сотні тисяч сімей розорилися би, оскільки комунальні послуги сильно б здорожчали.

“Треба діяти спокійно, вислухати всіх. Ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців”, — заявив він.

Орбан каже, мовляв, “Америка не зобов’язана приймати їхні (угорські) аргументи, але ми повинні вислухати одне одного”.

Реклама

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не піддаватиметься тиску щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв. Поки країна не має інших стабільних і доступних альтернатив, а диверсифікація постачань потребує часу.

Нагадаємо, під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Також він заявив, що Китай та Індія “є основними спонсорами війни”.