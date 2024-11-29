Орбан захвилювався через нову ракету Путіна "Орешнік"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбана висловив хвилювання щодо запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети "Орешнік".

Про це політик сказав під час інтерв’ю державному радіо, повідомляє Index.

Орбана висловився про те, що війна в Україні стала небезпечнішою, а ситуацію загалом він назвав небезпечною.

"Ми перебуваємо в складній ситуації. Ми ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною", - угорський прем'єр.

Окрім того, Орбан вкотре звинуватив Європарламент у тому, що він нібито хоче посилити інтенсивність війни в Україні.

"Вони сказали, що ми повинні підтримувати українців ще більше перед Трампом. Америка також ухвалила це останніми днями, і, на жаль, ефект Трампа у війні ще не відчувається", - висловився політик.

Як повідомлялося, на саміті ОДКБ 28 листопада диктатор Володимир Путін заявив про серійне виробництво ракет "Орешник". З його слів, у разі масованого застосування "Орешника" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю.

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