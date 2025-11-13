- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1318
- Час на прочитання
- 1 хв
Орбан заявив про "воєнну мафію" і "божевілля" в Україні: в МЗС відповіли на закиди політика
МЗС нагадало угорському політикові про його корупційні скандали з минулого.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи корупційний скандал в Україні, заявив про “воєнну мафію”, пов'язану з президентом Володимиром Зеленським, та закликав ЄС припинити надавати гроші Києву. Українське МЗС відреагувало на закиди політика.
Про це стало відомо з заяви речника МЗС України Георгія Тихого.
Так, в українському відомстві нагадали угорському політикові про його корупційні скандали в минулому.
“Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякуємо”, — наголосив Тихий.
До свого допису Тихий прикріпив фото Орбана, на якому той зображений у костюмі з принтом, що нагадує зебру.
Реакція Орбана на корупційний скандал
Віктор Орбан на тлі корупційного скандалу в Україні, у якому фігурують бізнесмени, міністри та чиновники “Енергоатому” заявив, що Будапешт більше не надаватиме гроші Києву. Він також заявив про “українську воєнну мафію, пов'язану з президентом Зеленським”.
“Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля”, — висловився очільник угорського уряду.