Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1318
Час на прочитання
1 хв

Орбан заявив про "воєнну мафію" і "божевілля" в Україні: в МЗС відповіли на закиди політика

МЗС нагадало угорському політикові про його корупційні скандали з минулого.

Автор публікації
Олена Капнік
Віктор Орбан і Володимир Зеленський.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський / © press-centr.com

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи корупційний скандал в Україні, заявив про “воєнну мафію”, пов'язану з президентом Володимиром Зеленським, та закликав ЄС припинити надавати гроші Києву. Українське МЗС відреагувало на закиди політика.

Про це стало відомо з заяви речника МЗС України Георгія Тихого.

Так, в українському відомстві нагадали угорському політикові про його корупційні скандали в минулому.

“Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали та зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякуємо”, — наголосив Тихий.

До свого допису Тихий прикріпив фото Орбана, на якому той зображений у костюмі з принтом, що нагадує зебру.

Допис Георгія Тихогов мережі Х

Реакція Орбана на корупційний скандал

Віктор Орбан на тлі корупційного скандалу в Україні, у якому фігурують бізнесмени, міністри та чиновники “Енергоатому” заявив, що Будапешт більше не надаватиме гроші Києву. Він також заявив про “українську воєнну мафію, пов'язану з президентом Зеленським”.

“Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля”, — висловився очільник угорського уряду.

Дата публікації
Кількість переглядів
1318
