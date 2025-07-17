Орбан заявив, що на Закарпатті спалили церкву й залишили погрози угорцям: коментар поліції

Віктор Орбан. / © ТСН.ua

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву і залишили напис з погрозами угорцям.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Примус, умисне вбивство, спалювання церкви, вимагання, залякування. Все це відбувається з нами, угорцями на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете розраховувати на нас!", - написав угорський політик.

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Також Орбан прикріпив до свого допису знімок. Нібито на ньому стіна церкви, на стіні якої написали погрози угорцям.

Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан у коментарі “Суспільному” повідомила, що правоохоронці з’ясовують обставини підпалу храму в селі Паладь-Комарівці 16 липня близько 22:00. Наразі вони проводять необхідні заходи для встановлення підозрюваних у скоєнні злочину.

"На місці працювала слідчо-оперативна група, які з’ясували, що на територію храму проникла наразі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою залишила напис, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі", - наголосила представниця Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в Угорщині заявили, що їхній громадянин нібито помер від побоїв ТЦК. У Сухопутних військах заявили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року. ВЛК визнала його придатним до військової служби.

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Українська сторона заперечила інформацію про побиття. Зазначається, військовозобов’язаний помер внаслідок проблем зі здоров’ям.

Дата публікації 21:39, 27.06.25 Кількість переглядів 386 Лестощі Трампу, вирішальна зустріч із Зеленським і... Орбан! Головне з саміту НАТО від ТСН