Орбан заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з Росією
Угорський прем’єр вважає, що ЄС витрачає даремно гроші для підтримки України.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо «не станеться диво», Росія продовжить окупацію східної української території Донецької області, назвавши це «реальністю», з якою доведеться змиритися.
Про це Орбан сказав в інтерв’ю для видання Politico.
Віктор Орбан заявив, що в України «немає шансів» виграти війну із Росією, назвавши фінансову допомогу Києва даремною.
«Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і … маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», — додав угорський прем’єр.
Раніше Орбан заявив, що ні Росія, ні Україна не прагнуть миру, і тому інші держави повинні примусити обидві країни припинити бойові дії.
Він наголосив, що найважливіше питання для нього — чи зможуть угорці залишитися осторонь від цього конфлікту. На думку Орбана, все що він зробив за 15 років свого безперервного прем’єрства від 2010 року, дає Угорщині шанс уникнути втягнення у війну.