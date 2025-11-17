Орбан заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з Росією

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо «не станеться диво», Росія продовжить окупацію східної української території Донецької області, назвавши це «реальністю», з якою доведеться змиритися.

Про це Орбан сказав в інтерв’ю для видання Politico.

Віктор Орбан заявив, що в України «немає шансів» виграти війну із Росією, назвавши фінансову допомогу Києва даремною.

«Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і … маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», — додав угорський прем’єр.

Раніше Орбан заявив, що ні Росія, ні Україна не прагнуть миру, і тому інші держави повинні примусити обидві країни припинити бойові дії.

Він наголосив, що найважливіше питання для нього — чи зможуть угорці залишитися осторонь від цього конфлікту. На думку Орбана, все що він зробив за 15 років свого безперервного прем’єрства від 2010 року, дає Угорщині шанс уникнути втягнення у війну.