Орбан закликав Зеленського "припинити переслідування Угорщини"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Володимира Зеленського і закликав припинити переслідування.

Про це Орбан написав у соцмережі Х.

«Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!» — зазначив Орбан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання Угорщиною розвідувальних дронів на українській території, назвавши такі дії «дуже небезпечними».

Небезпека для Будапешта

Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, яку саме інформацію збирає угорська розвідка на її території, і вважає таку діяльність загрозливою.

«Це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе», — сказав президент.

Президент не уточнив, якими саме можуть бути наслідки для Угорщини.

Раніше Зеленський доручив військовим провести повну перевірку щодо порушення угорськими дронами-розвідниками повітряного простору України, зазначивши, що доручив реагувати відповідно.