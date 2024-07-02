Орбан запропонував Україні припинити вогонь: у Зеленського відреагували

Україна має інструменти для досягнення миру.
Україна має свій план, як досягнути миру. Угорщина - не перша країна, яка пропонує Києву припинити вогонь.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
"Угорщина - не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою", - зазначив Жовква.
Представник ОП наголосив, що Україна хоче миру і для цього є інструмент. Зокрема, це перший Саміт миру, що відбувся, а до другого - вже триває підготовка.
За словами Жовкви, представники РФ можуть брати участь у другому Саміті миру, якщо Кремль не ставитиме перед Україною ультиматуми.
Пропозиція Орбана
Під час візиту до Києва у вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь та вести перемовини з РФ. Орбан зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.
"Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву", – пояснив Орбан.
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