Орбан заявив, коли і як закінчиться війна Росії в Україні

Зокрема, вважає політик, війна може закінчитися дипломатичним шляхом.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розпочата Росією в Україні війні закінчиться 2025-го.
Таку думку угорський політик висловив в інтерв'ю Magyar Nemzet.
"Війна закінчиться 2025-го. Або завершиться мирними переговорами, або знищенням однієї зі сторін", - заявив Орбан.
За його словами, настпний рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання.
Угорський політик звернув увагу на жахливі наслідки війни: руйнування інфраструктури України, демографічні втрати та еміграцію мільйонів українців. Однак ніяк не прокоментував дії Росії та російські воєнні злочини.
Як повідомлялося, Віктор Орбан виступив проти збільшення витрат на оборону понад 2% ВВП, вважаючи, що це негативно вплине на економіку країни.
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