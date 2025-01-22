Орбан заявив про "час змін" і закликав скасувати санкції проти Кремля

Політик вкотре накинувся зі звинуваченнями на Брюссель.

Прем’єр-міністр Угорщини та палкий прихильник російського "фюрера" Віктор Орбан закликав зняти санкції Європейського Союзу проти агресорки Росії.

Про це він заявив на своїй сторінці в Х.

За його словами, нібито запроваджені проти Росії санкції знищили конкурентоспроможність європейської економіки.

"Вони довели війну до кінця? Ні. Чи завдали вони шкоди російській економіці? Ні. Чи вдалося Європі замінити російську енергію іншими доступними джерелами? Ні. Санкції, розроблені брюссельськими бюрократами, досягли одного: вони знищили конкурентоспроможність європейської економіки. Час змін настав! Час змін настав!", - висловився Орбан.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан закликав скасувати санкції щодо РФ. Адже, за його словами, адміністрація Дональда Трампа готова відкрити "нову еру".

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