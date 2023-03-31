Орбан заявив про "миротворчі місії" для України: у Путіна відреагували

У Кремлі вважають, що заява прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан про відправлення до України миротворчих військ це "дуже небезпечна тема".

Таку думку висловив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

"Заява дуже важлива, зверніть увагу. Якщо йдеться про серйозні переговори, це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення", - сказав представник Путіна.

За його словами, "подібні сили у світовій практиці, зазвичай, застосовуються за згодою обох сторін". Саме тому, додає він, "у цьому випадку, потенційно дуже небезпечна тема".

Заява Орбана

Угорський прем'єр повідомив, що країни ЄС можуть розпочати переговори про відправлення до України військ миротворчого типу.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська якогось миротворчого типу чи краще не посилати. Ми близькі до цієї межі, яку раніше не перетинали", - сказав Орбан.

Нагадаємо, Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн". Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що московський список "недружніх країн" став знаком якості.

Читайте також:

Мотиви і тактика Орбана: аналіз проросійської риторики прем'єра Угорщини | Дмитро Тужанський