У Кремлі заявляють про нібито готовність до переговорів.

Російська Федерація продовжує так звану "спецоперацію" до досягнення своєї мети. Якої саме, у Москві не уточнили.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова прем'єра Угорщини Віктора Орбана про завершення війни 2025-го.

"Росія активно просувається вперед під час "спецоперації", - наголосив речник "фюрера".

Вкотре у Кремлі заявили, мовляв "Москва відкрита для врегулювання ситуації в Україні через переговори". Втім, традиційно в адміністрації "фюрера" звинувачують Україну в тому, що нібито "Київ не виявляє до цього готовності".

Заява Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив, що розпочата Росією в Україні війні закінчиться 2025-го.

"Війна закінчиться 2025-го. Або завершиться мирними переговорами, або знищенням однієї зі сторін", - заявив Орбан.

За його словами, наступний рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання.

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