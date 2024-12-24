У Кремлі заявляють про нібито готовність до переговорів.
Російська Федерація продовжує так звану "спецоперацію" до досягнення своєї мети. Якої саме, у Москві не уточнили.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова прем'єра Угорщини Віктора Орбана про завершення війни 2025-го.
"Росія активно просувається вперед під час "спецоперації", - наголосив речник "фюрера".
Вкотре у Кремлі заявили, мовляв "Москва відкрита для врегулювання ситуації в Україні через переговори". Втім, традиційно в адміністрації "фюрера" звинувачують Україну в тому, що нібито "Київ не виявляє до цього готовності".
Заява Орбана
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив, що розпочата Росією в Україні війні закінчиться 2025-го.
"Війна закінчиться 2025-го. Або завершиться мирними переговорами, або знищенням однієї зі сторін", - заявив Орбан.
За його словами, наступний рік стане "поворотним" не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання.
Читайте також:
- Чи буде армія РФ штурмувати Херсон: у ЗСУ відповіли
- В Естонії заявили, що Росія досягла своєї цілі: деталі
- Фіцо винуватив Зеленського у спробі підкупу: деталі від Politico