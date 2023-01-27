Орбан заявив, що накладе вето на нові санкції ЄС проти Росії, якщо вони торкнуться ядерної енергетики РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд накладе вето на можливі санкції Європейського союзу щодо російської нафти, газу та атомної енергії.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан від початку війни виступає проти жорстких санкцій щодо Росії. Цього разу він заявив, що не збирається підтримувати обмеження ЄС щодо російської нафти, газу та атомної енергії і накладе вето на ухвалення відповідного рішення.

Про це пише угорське видання Magyar Hirlap.

За його словами, ЄС у новому пакеті санкцій планує зачепити російський ядерний потенціал. Наразі новий план "удару" по РФ вже лежить на столі.

"Там, де це не зачіпає життєво важливих інтересів Угорщини, ми не перешкоджатимемо санкціям ЄС. Але щодо нафти, газу та атомної енергії Угорщина накладе вето", - заявив Орбан.

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Орбан додав, що санкції, запроваджені проти Росії, нібито не допомагають Україні звільнити свою територію, а лише завдають шкоди економікам європейських країн.

"Брюссельські санкції не допомагають українцям, вони не змушують росіян відступати, але вони завдають страшної шкоди для Європи, для європейської економіки, зокрема й для Угорщини", - вважає Орбан.

Угорський прем'єр також додав, що рішення не підтримувати європейські санкції ухвалено не лише ним одноосібно — таку позицію нібито підтримує вся країна.

Нагадаємо, раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід почав нову "холодну війну". На думку політика, Угорщина у цій війні має стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль регіонального лідера.

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