Орбан заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не вважає свого друга - російського президента-диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Таку думку очільник уряду Угорщини висловив в інтерв'ю Bild.

За словами Орбана, арешт очільника Кремля заважатиме мирним переговорам щодо війни Росії проти України.

"Запрошувати їх [сторони конфлікту] до столу переговорів і говорити "підійдіть до столу, я вас заарештую" - це не дуже гарна ідея… Говорити про це зараз абсолютно недоречно", - висловився Орбан.

У прем'єра також запитали: чи заарештував би Будапешт Путіна, аби той приїхав до країни. Орбан ухильно відповів, мовляв, "немає інформації, що Путін хоче приїхати до Угорщини".

Скандальні заяви Орбана про війну

Прем’єр-міністр Угорщини виступив за припинення вогню і мирні переговори між Україною та Росією до початку українського контрнаступу. Він мотивує це тим, що сторона, яка атакує, зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

Також Орбан заявляв, що, на його думку, Україна не здатна виграти війну, яку проти неї розв'язала Москва. За його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "Росія укладе угоду зі США".

Також, прем'єр Угорщини заявляв, що війни в України вдалося б уникнути, якби б колишній президент США Дональд Трамп залишився при владі. Мовляв, його потрібно назад повернути у президентське крісло, аби війна зікінчилася.

Крім того, Орбан називав Україну "країною, яка не існує економічно". Таку заяву він зробив в контексті європейської військової та економічної допомоги. Прем'єр зауважив, мовляв, "за його оцінкою" війна припиниться, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

Читайте також: