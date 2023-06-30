Орбан заявив, що Угорщина проти збільшення фінансування ЄС для України: "Не дамо більше грошей"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Москви, заявив, що його країна виступає проти плану Євросоюзу надати Україні довгострокове фінансування.

Про це очільник угорського уряду сказав в ефірі державного радіо, повідомляє The Guardian.

За словами Орбана, Будапешт не бажає вносити додаткові гроші для фінансування збільшених витрат ЄС на обслуговування боргу.

"Ясно одне: ми, угорці... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько 70 мільярдів євро. Ми вважаємо абсолютно смішним і абсурдним те, що ми повинні вносити більше грошей для фінансування витрат на обслуговування боргу за позикою, з якої ми досі не отримали кошти, які ми маємо право отримати", - висловився політик.

Прем'єр також знову сказав про неправильний підхід Євросоюзу до війни Росії проти України.

"Кажу, півтора роки минуло, результат нульовий, навіть негативний. Ми не перемогли Росію, російське політичне керівництво на місці, російська економіка завдяки цьому почувається дуже добре. Для порівняння, ми страждаємо від високої інфляції, ми більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", - висловився політик.

До слова, днями лідери ЄС заявили, що візьмуть на себе довгострокові зобов’язання щодо зміцнення безпеки України, оскільки президент України Володимир Зеленський закликав їх розпочати роботу над новим раундом санкцій проти Москви. Втім, Орбан висловився, нібито майже немає шансів, що країни-члени ЄС схвалять ці фінансові плани і почнеться "довга боротьба".

Нагадаємо, днями в інтерв'ю Bild Орбан знову зробив антиукраїнську та скандальну заяву про війну в Україні, мовляв, виграти в країни-агресорки Росії неможливо. Крім того, співпрацю між Заходом та офіційним Києвом він назвав "провальною".

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