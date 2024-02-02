Орбан зізнався, чому погодився на виділення допомоги Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан пояснив, як погодився на виділення Україні 50 млрд євро від ЄС.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, він погодився зняти вето з виділення пакета допомоги через те, що "був у глухому куті".

Про це Орбан заявив в ефірі радіостанції "Kossuth".

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну — чому б це було добре?" — сказав угорський прем'єр.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", — заявив прем'єр-міністр Угорщини.

50 мільярдів для України: що відомо

У четвер, 1 лютого, лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.

Європейським лідерам вдалося схилити до цього рішення Орбана трьома чинниками, кажуть дипломати. Буде щорічна доповідь Європейської комісії про реалізацію пакету допомоги, відбудуться дебати на рівні лідерів щодо імплементації пакету, і, якщо це буде потрібно, через два роки Європейська рада попросить Комісію запропонувати перегляд нового бюджету відповідно до останньої версії проєкту висновків Європейської Ради.

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