Орбан згорнув свою "миротворчу місію" щодо України: в Угорщині вже виправдались перед ЄС

В угорського прем'єра Віктора Орбана запевнили, що так звану мирну місію щодо України припинено.
Угорщина припинила свою "миротворчу місію" щодо України. Про це угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті, надісланій країнам Євросоюзу.
Про це повідомляє El Pais.
Однак деякі дипломати сумніваються у правдивості цієї заяви і вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову розпочати цю місію, коли йому буде вигідно.
Цей епізод посилив напруженість між Будапештом і ЄС через близькість Орбана до Росії, блокування допомоги Україні та його візити до російського диктатора Володимира Путіна, глави КНР Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, який критично ставиться до допомоги Україні.
Ці зустрічі, що збіглися з початком шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, розлютили ЄС і багато столиць. ЄС і Європарламент зажадали від Будапешта пояснень і бойкотують зустрічі, організовані Угорщиною.
Нагадаємо, після свого турне до Росії та Китаю Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезидент США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".
Однак Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.
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