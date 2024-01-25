Орбана дотиснули?: у ЄС відповіли чи виділять 50 млрд євро для України

Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС сумою 50 мільярдів євро.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю RND.

"Я впевнена, що Угорщина зніме блокаду. Міністр закордонних справ Петер Сійярто дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо ухвалити рішення щодо допомоги Україні", — сказала вона.

Якщо так не станеться, то, за її словами, "знайдемо інше рішення".

"Водночас ми самі повинні більше інвестувати в нашу безпеку", — додала Валтонен.

На думку міністерки, Європа має розробити надійну стратегію власного захисту та стримування.

"Ми повинні посилити власну оборонну промисловість, і як малі, так і великі оборонні компанії повинні мати можливість зробити великі інвестиції вже зараз. Росія розуміє тільки силу. Нам потрібна надійна стратегія стримування як на європейському рівні, так і на рівні НАТО. Ми ще дуже далекі від досягнення цієї точки. Нам іще потрібно зробити багато, значно більше. І це незалежно від того, як пройдуть вибори в США", — додала міністерка закордонних справ Фінляндії.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі заявили, що впевнені, що рішення про надання Україні 50 мільярдів євро може бути схвалене протягом наступних кількох тижнів, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито наближається до ухвалення компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть якщо угода не буде відповідати його вимогам.

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