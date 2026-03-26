Орбан перейшов межу: прем’єр кинув серйозні звинувачення Зеленському

Орбан не припиняє звинувачувати Україну у втручанні у вибори в Угорщині.

Олена Капнік
Орбан і Зеленський.

Орбан і Зеленський. / © press-centr.com

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у шпигунстві. Він зухвало звернувся до українського лідера Володимира Зеленського та вимагає «забрати свої шпигунів додому».

Про це угорський політик заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Я закликаю президента Зеленського негайно наказати своїм агентам повернутися додому і поважати волю угорського народу», — цинічно висловився Орбан.

Він звинуватив Зеленського у тому, що він нібито «активував своїх агентів у політичних колах Угорщини» через наближення виборів. Зі слів прем’єра, йдеться про «українських шпигунів і проплачених Україною ІТ-фахівців», пов’язаних з опозиційною партією «Тиса».

Орбан також заявив, мовляв, в Угорщині ще ніколи не було виборів, у які б так глибоко втручалися іноземні розвідувальні служби.

«Угорська влада постійно працює над запобіганням іноземному втручанню та робить усе можливе, щоб угорці могли голосувати за своє майбутнє без зовнішніх маніпуляцій», — заявив очільник угорського уряду.

Скандальні заяви Орбана про Україну

Напередодні, 25 березня, прем’єр Угорщини оголосив про призупинення транзиту газу до України. Крім того, Орбан висунув цинічний ультиматум. З його слів, поки Україна не постачає нафту, з боку Будапешта «вона не отримуватиме газ». Мовляв, йдеться про енергетичну безпеку Угорщини.

Кілька днів тому він поширив нову політичну рекламу із Володимиром Зеленським. На адрах — передвиборчі плакати партії «Фідес», на яких українського президента зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром — і головним суперником Орбана.

Окрім того, Орбан зробив цинічну заяву про війну в Україні. З його слів, нібито українці уже давно не могли б захищатися без підтримки Європи. Мовляв, саме «українці хочуть продовжувати війну». Він додав, що нібито «вони мають на це право».

