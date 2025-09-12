Орбан знову прокоментував атаку РФ на Польщу: нова заява разюче відрізняється від першої

Віктор Орбан. / © Associated Press

Порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками вночі 10 вересня є неприйнятною ситуацією.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі громадського радіо, повідомляє RMF FM.

З його слів, Будапешт повністю співчуває Варшаві, бо країни є “історичними союзниками”.

“Незважаючи на нинішні політичні сутички, поляки є нашими друзями. Тому ми говоримо, що не приймаємо того, що російські дрони влетіли на територію Польщі”, - наголосив Орбан.

Напередодні у Мережі Х угорський політик заявив, що Будапешт висловлює повну солідарність з Варшавою “у зв'язку з нещодавнім інцидентом з дроном”. Крім того, “порушення територіальної цілісності Польщі” Віктор Орбан назвав “неприйнятним”.

Попередня заява Орбана

Зауважимо, перша заява прем’єра після атаки дронів РФ на Польщу була доволі неоднозначною та навіть викликала обурення в очільника МЗС Радослава Сікорського. Так, Орбан заявив, мовляв, його політика "закликів до миру" у війні між Україною та Росією є "розумною та раціональною".

"Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край", — наголосив Орбан.

Реакція Варшави на таке висловлювання не забарилася. Відповідь Сікорського була різкою.

“Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ти повинен відступити і засудити російську агресію. Ми просимо тебе розблокувати виплату коштів ЄС на оборону, затвердити більш суворі санкції проти агресора і відкликати вето на початок переговорів про вступ України до ЄС”, - написав міністр закордонних справ Польщі.