Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає "брехнею" той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

Таку думку він висловив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

З його слів, для перемоги у війні головне кількісний ресурс. В агресорки Росії він явно більший, наголошує Орбан, ніж той, що має Україна.

"Це брехня. Це не лише непорозуміння, це брехня і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри та дані, знає, що про це не може бути й мови", - заявив угорський прем'єр.

Орбан каже, мовляв, "глибоко симпатизує" Україні. Втім, у її перемогу не вірить

"Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян - Ред.) своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її", - висловився очільник уряду Угорщини.

Орбан також вважає, що чим більше грошей та зброї західні країни направлять Україні, тим більше озброєння вироблятиме РФ. З його слів, з Кремлем необхідно домовитися про нову безпекову архітектуру, яка забезпечить безпеку та суверенітет України, але не членство в НАТО.

"Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією. І ми негайно опинимося в Третій світовій війні. Це дуже небезпечний момент", - заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр країни Віктор Орбан має відверто проросійську позицію. Нещодавно він зробив цинічну заяву щодо війни в Україні, повторивши наративи російського диктатора Володимира Путіна. Орбан каже, що Захід нібито "воюватиме до останнього українського солдата".

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