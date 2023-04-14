Орбан знову зробив скандальну заяву про Україну, повторивши тези Кремля

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову зробив скандальну заяву про Україну, назвавши її "країною, яка не існує економічно".

Про це повідомило видання Magyar Nemzet.

Свої скандальні заяви проросійський прем'єр Угорщини зробив в контексті європейської військової та економічної допомоги. А саме проти цього постійно виступає Будапешт. Орбан зауважив, мовляв, "за його оцінкою" війна припиниться, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

" Україна - в фінансовому сенсі країна, що не існує. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо "ні", тоді війна закінчується", - сказав голова уряду Угорщини.

За його словами, війна в Україні нібито триває лише за рахунок коштів партнерів. Орбан каже, мовляв, Європа оплачує пенсії та зарплати для освітян і медиків в Україні, "якої немає в європейській економіці".

"Наразі це не так, угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Ось чому погано, що угорську меншину досі переслідують в Україні", - не оминув угорський політик український закон про освіту.

"Так продовжувати нескінченно не можна", - заявив він.

Слід зауважити, що заяви Орбана фактично повторюють антиукраїнські тези експрезидента РФ та посіпаки чинного голови Кремля Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, видання The Guardian пише, що двопартійна група в Конгресі США розробляє проєкти санкцій, які будуть націлені на людей, повʼязаних з урядом угорського премʼєра Віктора Орбана. Законопроєкт готують від минулого року. Ймовірно, його подадуть до Конгресу вже у травні.

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