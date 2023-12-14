Орбан зробив чергову скандальну заяву про вступ України до ЄС

Орбан наголошує, що не може підтримати швидку євроінтеграцію України.

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан учергове виступив проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він повідомив у X.

За його словами, швидкий вступ України до ЄС матиме "руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС і європейської безпеки".

"Це не відповідає інтересам ні Угорщини, ні Європейського Союзу, тому ми не можемо його підтримати", - заявив Орбан.

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Заяви Орбана проти членства України

Днями Орбан вигадав нову причину блокування членства України. З його слів, Євросоюз "робить виняток із правил" для України щодо вступу і "не дотримується правил" блоку, а тому це може обернутися тим, що "ЄС припинить своє існування".

Крім того, Орбан назвав Україну "корумпованою країною". Він нібито проти початку переговорів про вступ України до ЄС. З його слів, "країна не готова до цього". Зокрема, через корупцію.

Орбан також пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а у прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

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