Орбан зробив цинічну заяву після рішення виділити Україні 50 млрд євро від ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про рішення ЄС щодо допомоги Україні, як про свою власну перемогу.

Про це він написав у своєму Facebook.

Орбан заявив, що Угорщина нібито домовилася про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!" - заявив він.

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.

Європейським лідерам вдалося схилити до цього рішення Орбана трьома чинниками, кажуть дипломати. Буде щорічна доповідь Європейської комісії про реалізацію пакету допомоги, відбудуться дебати на рівні лідерів щодо імплементації пакету, і, якщо це буде потрібно, через два роки Європейська рада попросить Комісію запропонувати перегляд нового бюджету відповідно до останньої версії проєкту висновків Європейської Ради.

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